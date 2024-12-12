Банки.ру
ГлавнаяТемыДобавить свою темуЛучшие темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 036 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Ответ ЦБ на происходящее в экономике усложняется, банки удлиняют ипотеку. Обзор Банки.ру

Денежно-кредитная политика ЦБ усложняется в ответ на неопределенности, сообщает «Коммерсант». Свежие документы, которые публикует Банк России в преддверии очередного совета директоров и новых решений о денежно-кредитной политике, фиксируют смягчение риторики регулятора, исследования же — рост отклонения консенсуса о размерах ключевой ставки и инфляции от прогнозов до 2027 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх