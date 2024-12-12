Ответ ЦБ на происходящее в экономике усложняется, банки удлиняют ипотеку. Обзор Банки.ру

Денежно-кредитная политика ЦБ усложняется в ответ на неопределенности, сообщает «Коммерсант». Свежие документы, которые публикует Банк России в преддверии очередного совета директоров и новых решений о денежно-кредитной политике, фиксируют смягчение риторики регулятора, исследования же — рост отклонения консенсуса о размерах ключевой ставки и инфляции от прогнозов до 2027 года.