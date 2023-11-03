Варламов — третий российский вратарь в истории НХЛ, дошедший до отметки в 40 шат-аутов

Семен Варламов повторил достижение Николая Хабибулина и Евгения Набокова. В ночь на 3 ноября в Вашингтоне прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встретились «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс».
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