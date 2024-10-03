В Новоаннинский почтамт УФПС Волгоградской области филиал Почта России срочно требуется: 1. Специалист по охране труда.
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В Новоаннинский почтамт УФПС Волгоградской области филиал Почта России срочно требуется: 1. Специалист по охране труда.