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Царьград

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МИД России сообщил о гибели фельдшера и ранениях пяти медиков

МИД России сообщил о гибели фельдшера и ранениях пяти медиков

ТАСС сообщает, что на прошлой неделе один фельдшер погиб и пять сотрудников скорой помощи получили ранения в результате ударов вооружённых сил Украины по территории России, игнорирующих международное гуманитарное право.

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