ТАСС сообщает, что на прошлой неделе один фельдшер погиб и пять сотрудников скорой помощи получили ранения в результате ударов вооружённых сил Украины по территории России, игнорирующих международное гуманитарное право.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минэнерго РФ запл...
- ХЛ Кореевед сказал, ...
- ХЛ "Как мышки в клет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым