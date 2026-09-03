Жизнь россиян улучшилась благодаря запрету англоязычных вывесок, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
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Даааа? А они сменились? Эти вывески?
Да плевать хотели на ваши "законы".
Это во-первых.
Во-вторых - я не знл, что для "улучшения жизни" достаточно сменить вывески. Во как.