Чем заняться в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи 10–16 сентября. Неделя со «Снобом»

Услышать стихи Бориса Рыжего под живую музыку, заглянуть на выставку об облаках-пирокумулюсах или погрузиться в разговоры о том, что не поддаётся алгоритмам, на фестивале «Иррационально».
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