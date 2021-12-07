Опрос: более 70% россиян сталкивались с финансовым мошенничеством за последний год

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Более 70% россиян столкнулись с финансовым мошенничеством в течение последнего года, следует из результатов опроса, проведенного в преддверии финтех-форума "Финополис-2021" банком "Открытие" (имеется в распоряжении ТАСС).