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Motorola Frontier с 200-мегапиксельной камерой Samsung и диафрагмой F/2,2 впервые показали вживую

Motorola Frontier с 200-мегапиксельной камерой Samsung и диафрагмой F/2,2 впервые показали вживую

Ожидается, что новый флагманский Android-телефон Motorola будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 1 Plus вместе с 200-мегапиксельным датчиком Samsung ISOCELL HP1.

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