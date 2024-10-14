Приём предпринимателей состоялся в подмосковном Раменском

Для эффективного рассмотрения обращений на местах, в городских округах Подмосковья ежемесячно, согласно утвержденному Губернатором Московской области графику, проводятся личные приемы граждан в общественных приёмных государственных органов.
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