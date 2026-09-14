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Иркутск Сегодня

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Автомобиль с детьми опрокинулся на дороге Усть-Ордынский — Оса

ДТП с детьми произошло вечером 13 сентября на шестом километре автодороги «Усть-Ордынский — Оса» вблизи села Кулункун Эхирит-Булагатского района.

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