Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 910 подписчиков

Дронов насчитали уже 58 – идёт атака на Москву: БПЛА атаковали многоэтажки Подмосковья, повыбивав окна

Дронов насчитали уже 58 – идёт атака на Москву: БПЛА атаковали многоэтажки Подмосковья, повыбивав окна

В Раменском и Видном устраняют последствия атаки боевых дронов ВСУ.Сегодня рано утром боевики Зеленского организовали массированную атаку на Москву.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх