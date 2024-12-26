Склады в России переполнены китайскими автомобилями, и вот почему

«Коммерсантъ» пишет о сотнях тысяч непроданные машин, которые скопились на складах дилеров и дистрибьюторов — по оценкам экспертов, стоки достигли 200−250 тысяч автомобилей, которых хватит до середины весны.
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