Bloomberg узнал о проблемах Франции с пакетом помощи Украине

Правительство Франции сократит расходы бюджета с помощью содействия Минобороны, министерства иностранных дел и министерства финансов, чтобы использовать высвободившиеся ресурсы ради отправки Украине военной помощи на три миллиарда евро.
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