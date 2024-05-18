5 худших марок кукурузных палочек по мнению Роскачества

Кукурузные палочки представляют собой полезный продукт, который имеет сбалансированный состав. Но некоторые производители прибегают к ухищрениям, используя запрещенные компоненты, а также нарушая нормы приготовления.
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