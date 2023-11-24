В Ростовской области коммунальная авария заставила власти закрыть средние школы и детские сады

Коммунальщики обещали всё исправить через сутки. Подвоз воды населению организован.Стало известно о том, что крупный водовод, который снабжает водой Промышленный район Новочеркасска в Ростовской области, повреждён в четверг вечером, 23 ноября.
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