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В Ростовской области коммунальная авария заставила власти закрыть средние школы и детские сады

В Ростовской области коммунальная авария заставила власти закрыть средние школы и детские сады

Коммунальщики обещали всё исправить через сутки. Подвоз воды населению организован.Стало известно о том, что крупный водовод, который снабжает водой Промышленный район Новочеркасска в Ростовской области, повреждён в четверг вечером, 23 ноября.

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