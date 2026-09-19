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Новая академия на западе Узбекистана призвана решить нехватку медицинских кадров в Приаралье

Новая академия на западе Узбекистана призвана решить нехватку медицинских кадров в Приаралье

В Каракалпакстане открыто новое медицинское учебное учреждение, созданное специально для решения проблемы нехватки медицинских кадров в общинах, проживающих вблизи Аральского моря.

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