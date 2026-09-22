Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Министру села Оксане Лут для полного счастья не хватает только... жирафов

Министру села Оксане Лут для полного счастья не хватает только... жирафов

Министр сельского хозяйства Оксана Лут на днях удивила сограждан животрепещущей проблемой – в России кончаются жирафы.

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