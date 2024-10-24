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Песков пояснил, почему Набиуллиной не понравилась «купюра БРИКС»

Песков пояснил, почему Набиуллиной не понравилась «купюра БРИКС»

Реакцию главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной на символическую «купюру БРИКС» прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, об этом рассказал журналист Павел Зарубин 24 октября в видеозаписи в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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Sergiy Che
Надо монетки... маааахонькие, но из золота - баксу сразу кирдык!))
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