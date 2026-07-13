Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

639 подписчиков

Территория чеснока

Территория чеснока

Фермер Павел Кувайцев выращивает чеснок и за пять лет увеличил посевы в семьдесят раз. Его ближайшая цель — удвоить общий объем российского производства и потеснить импорт, занимающий 80% рынкафото предоставлено Павлом Кувайцевым читайте на monocle.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии