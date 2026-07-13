Территория чеснока

Фермер Павел Кувайцев выращивает чеснок и за пять лет увеличил посевы в семьдесят раз. Его ближайшая цель — удвоить общий объем российского производства и потеснить импорт, занимающий 80% рынкафото предоставлено Павлом Кувайцевым читайте на monocle.