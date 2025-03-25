"Демократия – это разводка для лохов" ©

КрестьянинΚύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με Великий либерал, демократ и белоленточник Петр Авен с восхищением (и, надо понимать, с согласием) приводил следующую цитату Бориса Березовского: "Америкой на самом деле управляют семь или восемь семей, мы точно не знаем сколько.