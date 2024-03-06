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Военное обозрение

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Снаряды далеко не единственная проблема ВСУ в 2024 году

Снаряды далеко не единственная проблема ВСУ в 2024 году

«НАТО, дай снаряды!» – старый девиз Украины, который зарубежные партнеры киевского режима продолжают игнорировать.

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