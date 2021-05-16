Спички - не игрушка

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В ЕС намекнули на последствия создания Россией списка недружественных стран

В ЕС намекнули на последствия создания Россией списка недружественных стран

Евросоюз считает необоснованным решение России по созданию списка недружественных стран, указано в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля.

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Андрей
пусть трахаются с чехами и идут все вместе на х....
владимир казарский
Неуважаемые и совсем не господа из Гейропы, учите русские пословицы - как аукнется так и откликнется. Или еще одна - посеявший ветер пожнет бурю.

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