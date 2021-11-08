Великие тени истории

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Как Сталин хотел завоевать для СССР выход к Средиземному морю

Как Сталин хотел завоевать для СССР выход к Средиземному морю

За несколько месяцев до окончания Второй мировой войны СССР предъявил к Турции территориальные претензии, одновременно настаивая на совместном управлении проливами Босфор и Дарданеллы и размещении в данной акватории советской военно-морской базы.

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