Минкоммерции КНР: американская компания PVH Corp. занимается неправомерными действиями, связанными с Синьцзяном

Пекин, 16 января /Синьхуа/ -- Расследование показало, что американская компания PVH Corp. занимается неправомерными действиями, связанными с Синьцзян-Уйгурским автономным районом /Северо-Западный Китай/, сообщили в четверг в Министерстве коммерции КНР.
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