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Царьград

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На трассах Челябинской области снег убирают 61 единицей спецтехники

На трассах Челябинской области снег убирают 61 единицей спецтехники

Для расчистки федеральных трасс Челябинской области от снега привлекли 61 единицу спецтехники, включая 32 комбинированные дорожные машины и 14 патрульных автомобилей.

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