В Белгородской области уничтожили украинских диверсантов, высадившихся на вертолетах Ми-8

Военные и пограничники вступили в бой с противником в селе КозинкаВооруженные силы России и пограничные органы ФСБ 14 марта сорвали очередную попытку ВСУ прорваться на территорию РФ, на этот раз в районе приграничного села Козинка.
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