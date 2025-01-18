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Адриатическая лига. «Сплит» – «Будучность», КРКА – «Борац Чачак»

Хорватский «Сплит» примет черногорскую «Будучность», словенский КРКА – сербский «Борац Чачак». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Сплит – Будучность Дата проведения 18 января, 19.

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