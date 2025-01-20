Власти Алтая рассказали, сколько жителей получат выплату по случаю юбилея Великой Победы

На данный момент в регионе проживают 75 инвалидов и участников Великой Отечественной войны В Алтайском крае в честь 80-летия Великой Победы некоторые жители получат единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей, сообщает региональное отделение Социального фонда России.