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В ДТП в Верхнеуральском районе 1 человек погиб, еще один получил травмы

В ДТП в Верхнеуральском районе 1 человек погиб, еще один получил травмы

В пятницу утром в 05:50 в посёлке Смеловский Верхнеуральского района в ДТП погиб мужчина. Как сообщает ГУ МВД Челябинской области, водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем «Лада 2107» не справился с управлением, допустил съезд в левый кювет и совершил наезд на газовую опору.

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