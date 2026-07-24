В ДТП в Верхнеуральском районе 1 человек погиб, еще один получил травмы

В пятницу утром в 05:50 в посёлке Смеловский Верхнеуральского района в ДТП погиб мужчина. Как сообщает ГУ МВД Челябинской области, водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем «Лада 2107» не справился с управлением, допустил съезд в левый кювет и совершил наезд на газовую опору.