Наши дети будут жить в прекрасной России будущего

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Когда поставила не на ту лошадь.Невероятно, но данная информация у нас в стране никому не нужна (с) Дружко.

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Комментарии
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Александр Нефеденков
Прославилась...😀
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1 д.
Олег Самойлов
А вот при самом справедливом обществе мира сидела бы сия бедолага на аминазине! И НЕ  на один год бы ей его прописали!
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1 д.
Юрий Николаев
Какой же дурой я была! Странно, А почему БЫЛА, даже обидно!!!
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17 час.

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