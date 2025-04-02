Владимир Путин сообщил об укреплении оборонного потенциала Союзного государства

Российский лидер Владимир Путин заявил, что слаженное взаимодействие России и Белоруссии играет ключевую роль в усилении обороны и обеспечении стабильной безопасности Союзного государства, передает корреспондент The Moscow Post.
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