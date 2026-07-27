Россиянам разъяснили право на компенсацию при отравлении в ресторане

На практике суды взыскивают не только стоимость блюда и расходы по чекам на лекарства, но и утраченный заработок за дни нетрудоспособности Пищевое отравление, вызванное посещением ресторана, может привести к финансовым потерям для заведения и затратам на компенсацию морального вреда, рассказал в интервью "Абзацу" Дмитрий Матюшенков, кандидат юридических наук и первый заместитель директора Центра развития законодательства.
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