Глава Брянской области Александр Богомаз проинформировал о том, что на протяжении ночи с субботы на воскресенье боевики Вооружённых сил киевского режима непрерывно атаковали областную территорию при помощи боевых дронов.
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