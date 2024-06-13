Против Болуарте подали иск за систематическое нарушение прав человека

Жалоба в Международный уголовный суд по обвинению в систематических нарушениях прав человека будет подана на президента Перу Дину Болуарте бывшим представителем Перу при Организации американских государств (ОАГ) Гарольд Форсайт.
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