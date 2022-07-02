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Народная милиция ЛНР: войска республики вошли в город Лисичанск

Народная милиция ЛНР: войска республики вошли в город Лисичанск

Подразделения Луганской народной республики вошли на территорию города Лисичанска. Соответствующую информацию распространила Народная милиция ЛНР.

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