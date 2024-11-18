Команда Трампа отказалась комментировать разрешение об ударах вглубь России

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа отказалась от комментариев относительно действий нынешнего главы страны Джо Байдена, накануне разрешившего использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.
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