Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Слюсарь: ПВО успешно отразила воздушную атаку БПЛА над Ростовской областью

Слюсарь: ПВО успешно отразила воздушную атаку БПЛА над Ростовской областью

В ночь с 11 на 12 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили воздушную атаку противника, уничтожив беспилотные летательные аппараты в Каменске, Шахтах, а также в Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах.

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