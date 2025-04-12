Слюсарь: ПВО успешно отразила воздушную атаку БПЛА над Ростовской областью

В ночь с 11 на 12 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили воздушную атаку противника, уничтожив беспилотные летательные аппараты в Каменске, Шахтах, а также в Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии