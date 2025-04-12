Слюсарь: ПВО успешно отразила воздушную атаку БПЛА над Ростовской областью

В ночь с 11 на 12 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили воздушную атаку противника, уничтожив беспилотные летательные аппараты в Каменске, Шахтах, а также в Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах.