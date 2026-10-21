В Салехард с образовательной и языковой стажировкой прибыла сербская делегация. Школьники из Алексинаца, а также учитель физики и директор начальной школы имени Вука Караджича, представляющий Житковац побывали в Кафедральном соборе Преображения Господня, сообщили в Управлении делами правительства ЯНАО.