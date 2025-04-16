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Ученые обнаружили ключевые области мозга, ответственные за логическое мышление

Команда исследователей из Университета Лондона (University College London, UCL) и Больницы Университетского колледжа Лондона (University College Hospital London, UCLH) выявила ключевые области мозга, важные для логического мышления и решения проблем.

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