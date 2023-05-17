Полиция разыскивает мотоциклиста, который сбежал с места ДТП в Барнауле

Отмечается, что байкер повредил два автомобиля. Номера на его транспортном средстве не было Сотрудники ГАИ устанавливают личность мотоциклиста, который вечером 16 мая устроил ДТП на Павловском тракте в Барнауле и скрылся с места происшествия.