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Полиция разыскивает мотоциклиста, который сбежал с места ДТП в Барнауле

Полиция разыскивает мотоциклиста, который сбежал с места ДТП в Барнауле

Отмечается, что байкер повредил два автомобиля. Номера на его транспортном средстве не было Сотрудники ГАИ устанавливают личность мотоциклиста, который вечером 16 мая устроил ДТП на Павловском тракте в Барнауле и скрылся с места происшествия.

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