В Петербурге впервые празднуют День Санкт-Петербургского государственного университета

Учреждению исполняется 301 год Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил руководство, профессоров и преподавателей, студентов, аспирантов, сотрудников, выпускников и всех горожан с Днем Санкт-Петербургского государственного университета.
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