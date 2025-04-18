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Закон, порядок, государство

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Военные атташе 41 иностранного государства посетили Краснодарское военное училище летчиков

Военные атташе 41 иностранного государства посетили Краснодарское военное училище летчиков

Иностранные атташе также посетили специальный факультет училища, где проходят обучение более 300 иностранных военнослужащих из 19 государств.

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