Военные атташе 41 иностранного государства посетили Краснодарское военное училище летчиков

Иностранные атташе также посетили специальный факультет училища, где проходят обучение более 300 иностранных военнослужащих из 19 государств.
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