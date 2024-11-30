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Моника Беллуччи с возлюбленным Тимом Бертоном, бородатый Джейкоб Элорди на кинофестивале в Марракеше

Моника Беллуччи с возлюбленным Тимом Бертоном, бородатый Джейкоб Элорди на кинофестивале в Марракеше

На днях состоялась церемония открытия международного кинофестиваля в Марракеше, в рамках которого также прошел показ фильма “Безмолвное братство” Джастина Курзеля.

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