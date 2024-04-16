Израиль готовится к ответному удару по Ирану

В связи с тем, что Иран начал атаки на материковую часть Израиля с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов (дронов), появились сообщения, предполагающие, что Израиль нанесет ответный удар Ирану.
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