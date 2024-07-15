Что такое куспиды знаков зодиака, и люди с какими датами рождения особенно уникальны

Куспиды знаков зодиака — это границы между двумя соседними знаками. Люди, рожденные в этих переходах, считаются уникальными и часто обладают комбинацией черт характера обоих знаков, что делает их отличными от остальных представителей своего знака.
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