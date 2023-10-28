Экс-аналитик разведки США: ночными атаками в Газе Израиль подавал сигнал Ирану

Бывший аналитик Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) Мэтт Шумейкер заявил, что целью ночных атак Армии обороны Израиля в Газе помимо уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС стал сигнал Ирану о невмешательстве в конфликт.
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