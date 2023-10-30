Два автобуса и маршрутка меняют схему движения в Новосибирске

Рассказываем о новой схеме движения общественного транспорта. С 30 октября автобус № 96 маршрута «Цветущая Плющиха – улица Саввы Кожевникова» будет заезжать на территорию СТЦ «Мега» при движении от остановки «Рабочая» в направлении площади имени Карла Маркса.