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Два автобуса и маршрутка меняют схему движения в Новосибирске

Два автобуса и маршрутка меняют схему движения в Новосибирске

Рассказываем о новой схеме движения общественного транспорта. С 30 октября автобус № 96 маршрута «Цветущая Плющиха – улица Саввы Кожевникова» будет заезжать на территорию СТЦ «Мега» при движении от остановки «Рабочая» в направлении площади имени Карла Маркса.

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