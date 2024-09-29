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Верховный суд обязал ювелира компенсировать жителю Читы испорченный крестик

Верховный суд обязал ювелира компенсировать жителю Читы испорченный крестик

Верховный суд России защитил права читинца, который пострадал от действий испортившего ему крестик ювелира.

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