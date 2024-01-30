ISU лишил Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы 2022 года

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая была дисквалифицирована на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил, первого места на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года, победительницей первенства признана Анна Щербакова.