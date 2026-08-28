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Антифашист

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512 БПЛА атаковали российские регионы. В Ярославле один человек погиб, 27 раненых

512 БПЛА атаковали российские регионы. В Ярославле один человек погиб, 27 раненых

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью российские силы ПВО перехватили и уничтожили 512 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, а также над Крымом и акваторией Чёрного моря.

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